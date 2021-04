Terroristi arrestati in Francia, Liguori: "Iniziativa Eliseo per Draghi"

"E' un'iniziatica dell'Eliseo verso il governo Draghi, una cosa nuova che Macron fa personalmente". E' il commento a caldo del direttore del tgcom Paolo Liguori alla notizia degli arresti in Francia degli ex brigatisti rossi e del cofondatore di Lotta Continua, Giorgio Pietrostefani. Contattato dall'Adnkronos, Liguori, che al quotidiano di LC lavorò alla fine degli anni '70, preferisce non entrare "nel merito" della vicenda. "E' una cosa del tutto nuova", ripete, "non è sulla scia di tutto il khow-how che hanno quelli della mia generazione". Per comprendere meglio la vicenda, ritiene Liguori, "bisogna vedere i primissimi passi, per capire la procedura, perché così sembra più un'iniziativa diplomatica dell'Eliseo nei confronti di Draghi, che un'iniziativa giudiziaria".