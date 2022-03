Terumo e Glooko annunciano la collaborazione per realizzare una nuova soluzione di condivisione dei dati sul diabete

Integrazione tecnologica per i pazienti che usano la patch pump (microinfusore di insulina) MEDISAFE WITHTM per caricare i dati in qualsiasi momento e ovunque

TOKYO, 31 marzo 2022 /PRNewswire/ -- Terumo Corporation (TSE: 4543), leader globale nella tecnologia medica, e Glooko, azienda di riferimento nella gestione dei dati, nel monitoraggio remoto dei pazienti e nelle app per dispositivo mobile per le persone affette da patologie croniche, hanno annunciato un'integrazione tecnologica per fornire nuove soluzioni di condivisione dei dati sul diabete a livello globale. Questa nuova integrazione consentirà a chi soffre di diabete di trasferire i dati registrati dalla patch pump MEDISAFE WITH™ nella piattaforma Glooko, aiutando così i pazienti a visualizzare più facilmente il dosaggio dell'insulina, il cibo e le attività nei grafici e a realizzare in modo più efficace le attività di monitoraggio e cura da remoto.

Le due aziende inizieranno a offrire questa nuova soluzione in Europa a partire da maggio 2022, consentendo ai pazienti di condividere facilmente i propri dati con i professionisti del settore sanitario, sia nello studio dei medici che da remoto da casa. Questa integrazione consentirà agli operatori sanitari di visualizzare le cartelle cliniche aggiornate del paziente con maggiore frequenza, di persona in clinica o da remoto tramite il portale di analisi di Glooko.

Inoltre, come passo successivo, entrambe le aziende stanno lavorando a un modo unico per trasferire i dati registrati dalla patch pump MEDISAFE WITH™ all'App per dispositivo mobile Glooko direttamente tramite NFC (near field communication), che si prevede sarà lanciata in Europa entro la fine di quest'anno. MEDISAFE WITH™ sarà la prima patch pump al mondo con collegamento diretto NFC all'App per dispositivo mobile Glooko, utilizzando gli smartphone personali dei pazienti per condividere i loro dati sul diabete con l'équipe clinica di riferimento, in qualsiasi momento e ovunque.

"Siamo entusiasti di annunciare questa nuova collaborazione con Glooko incentrata sui pazienti. Queste nuove soluzioni consentiranno alle persone affette da diabete di caricare facilmente i propri dati da casa senza necessità di recarsi in ospedale. Riteniamo che sia una soluzione preziosa sia per i pazienti che per gli operatori sanitari, in particolare nell'ambito della nuova normalità post-COVID-19" ha commentato Hikaru Samejima, Presidente di General Hospital Company di Terumo.

Terumo è un attore nel mercato del diabete da circa 40 anni, dal 1982, e fornisce un'ampia gamma di prodotti a livello globale come aghi per iniezione di insulina, sistemi di monitoraggio della glicemia e pompe per insulina. Nel novembre 2020 Terumo ha ottenuto il marchio CE per MEDISAFE WITH™ e sta ampliando la disponibilità di prodotti a livello globale. Attualmente, le soluzioni di Glooko sono utilizzate in 31 Paesi, collegando digitalmente le persone affette da diabete con le rispettive équipe di operatori sanitari. Questa integrazione consente una condivisione delle informazioni più tempestiva e una più efficace gestione da remoto dei pazienti, per una migliore cura.

Russ Johannesson, Chief Executive Officer di Glooko, ha dichiarato: "La continua collaborazione con Terumo consente un maggiore accesso ai dati sanitari per le persone affette da diabete e gli operatori sanitari di riferimento. Siamo molto lieti di ampliare la nostra partnership con Terumo integrando la piattaforma di monitoraggio da remoto dei pazienti e di gestione dei dati di Glooko con la patch pump MEDISAFE WITH™. Ciò significa che le persone affette da diabete saranno in grado di prendere decisioni più informate con i propri dati e di collaborare con l'équipe sanitaria. Tali dati comprendono insulina, glicemia, dieta, attività fisica e pressione sanguigna. Disporre della migliore connettività è fondamentale per fornire cure di altissimo livello, quindi siamo lieti di collaborare con Terumo per integrare la nuova patch pump".

Informazioni su Glooko

Glooko sta trasformando la salute digitale connettendo le persone affette da diabete e altre patologie croniche con le loro équipe sanitarie, agevolando la telesalute collaborativa, la ricerca clinica e il miglioramento degli esiti sanitari. Le piattaforme software dell'azienda raccolgono e analizzano i dati da più dispositivi in un unico luogo altamente sicuro, consentendone il caricamento in modo semplice da remoto tramite app o in clinica, e producendo analisi di facile lettura attraverso modelli e grafici immediatamente fruibili. La piattaforma è compatibile con oltre il 95% dei dispositivi di monitoraggio globale del diabete e della salute, offrendo ai pazienti e a chi si prende cura di loro flessibilità nella gestione delle loro patologie. Con oltre 35 miliardi di punti dati, Glooko è leader globale nei dati dei pazienti affetti da diabete. Oltre 3 milioni di utenti hanno già beneficiato delle soluzioni di Glooko in 31 Paesi in 22 lingue. Per maggiori informazioni visitare il sito web glooko.com

Informazioni su Terumo

Terumo (TSE:4543) è un'azienda leader a livello globale nella tecnologia medica ed è impegnata da oltre 100 anni a "offrire il proprio contributo alla società operando nel settore sanitario". Con sede a Tokyo e attività a livello globale, Terumo impiega oltre 25.000 associati in tutto il mondo per fornire soluzioni mediche innovative in oltre 160 Paesi e regioni. La società ha avviato la sua attività come produttore giapponese di termometri e da allora continua a sostenere il settore sanitario. Ora, il suo ampio portafoglio di attività spazia dall'intervento vascolare e dalle soluzioni cardio-chirurgiche, alla tecnologia di trasfusione del sangue e terapia cellulare, e ai prodotti medici essenziali per la pratica clinica quotidiana, come i sistemi di trasfusione, la cura del diabete e i trattamenti di dialisi peritoneale. Terumo si impegnerà ulteriormente per essere un'azienda stimata da pazienti, professionisti medici e società in generale.

