"Approvato dalla Fda il richiamo (terza dose) per il bambini dai 5 agli 11 anni con il vaccino Pfizer. I dati hanno dimostrato la sicurezza e l'efficacia della terza dose, che serve a completare il ciclo di vaccinazioni e generare una memoria immunologica che duri nel tempo e che sia in grado di proteggere dalla malattia". Lo sottolinea Antonella Viola, immunologa dell'università di Padova e direttrice scientifica dell'Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza, commentando il via libera dell'Agenzia del farmaco americana al primo booster anti-Covid nei bimbi.

"Anche le classiche vaccinazioni obbligatorie (non quelle con virus attenuati), come antitetanica o antidifterica - ricorda l'esperta su Facebook - richiedono 3 somministrazioni perché il ciclo sia completo, quindi non c'è da sorprendersi che anche in questo caso serva la terza dose. Il richiamo può essere fatto a partire dal quinto mese dopo la seconda somministrazione".

"Aspettiamo ora la decisione di Ema. Inoltre - ricorda Viola - nelle prossime settimane si dovrebbero avere informazioni sul vaccino per i bambini con meno di 5 anni".