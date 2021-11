Terza dose, come fare dopo ciclo con vaccino non autorizzato da Ema

Terza dose vaccino anti Covid, "i soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato da Ema", l'Agenzia europea del farmaco, "possono ricevere una dose di richiamo con vaccino a mRna nei dosaggi autorizzati per il 'booster' (30 mcg in 0,3 ml per Comirnaty* di Pfizer/BioNTech; 50 mcg in 0,25 ml per Spikevax* di Moderna), a partire da 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi (180 giorni) dal completamento del ciclo primario". E' quanto si legge in una circolare del ministero della Salute, firmata dal direttore generale Prevenzione Giovanni Rezza, emanata in base ai pareri della Commissione tecnico scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa, del Gruppo permanente su Sars-CoV-2 del Consiglio superiore di sanità e del Comitato tecnico scientifico per l'emergenza coronavirus.

"Il completamento di tale ciclo vaccinale integrato - si legge - è riconosciuto come equivalente ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b) del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87", ossia la normativa in materia di Green pass.

"Superato il termine massimo di 6 mesi dal completamento del ciclo primario con vaccino non autorizzato da Ema, così come in caso di mancato completamento dello stesso - si precisa nella circolare - è possibile procedere con un ciclo vaccinale primario completo con vaccino a mRna, nei relativi dosaggi autorizzati".