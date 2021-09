Per Figliuolo a giorni il via libera anche per sanitari, Rsa e over 80

Terza dose del vaccino anti covid, al via oggi la nuova somministrazione per le categorie dei fragili. Si tratta di 3 milioni di soggetti a rischio. A giorni, spiega intanto il commissario all'emergenza coronavirus Figliuolo, dovrebbe arrivare il via libera del Cts anche per sanitari, Rsa e over 80.