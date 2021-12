Terza dose vaccino, open day Lazio 19 dicembre: come prenotare

Domenica in una serie di strutture, prenotazioni dal 14 dicembre

Open day per la terza dose di vaccino nel Lazio domenica 19 dicembre. Da domani, 14 dicembre, sarà possibile effettuare la prenotazione. Nella regione "grazie alle strutture messe a disposizione da Aiop, si svolgerà l'Open day per un Natale in sicurezza con prenotazioni dei vaccini online. A disposizione oltre 10mila posti", annuncia l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria, Alessio D'Amato.

A partire dalle 14 di domani sarà possibile effettuare la prenotazione sul portale regionale (www.prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home). L'elenco delle strutture aderenti all'iniziativa: Nuova Villa Claudia, Cristo Re, Tiberia Hospital (Asl Roma 1); Karol Wojtyla hospital, Nuova Itor (Asl Roma 2); Merry House e Policlinico Luigi Di Liegro (Asl Roma 3); Ini Grottaferrata, Sant'Anna Città di Pomezia e Villa delle Querce (Asl Roma 6); Icot e Città di Aprilia (Asl di Latina); Villa degli Ulivi e S. Anna Cassino (Asl di Frosinone); Nuova Santa Teresa (Asl di Viterbo).