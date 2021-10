Terza dose vaccino per tutti, 61% italiani dice sì: sondaggio

Sei italiani su dieci sono favorevoli alla terza dose di vaccino anti-Covid per tutti. E' quanto emerge da un sondaggio Emg-Different/Adnkronos. Alla domanda 'lei è favorevole o contrario alla terza dose di vaccino per tutti?', il 61% degli intervistati si è detto favorevole, il 28% contrario, mentre l'11% preferisce non rispondere.

Omogenea la distribuzione delle risposte secondo il genere: 60% favorevoli gli uomini, 62% le donne. Più articolata la risposta se si prende come parametro le fasce d'età: tra i favorevoli alla terza dose, infatti, ben il 72% è over 55, dato che scende al 58% per la fascia 18-34 anni e addirittura al 52% per quella tra i 35 e i 54 anni. Diversificata la risposta anche se si prendono come riferimento le aree geografiche del paese. Tra i favorevoli alla terza dose ben il 71% è al Centro, segue il Nordovest con il 65%, il Nordest con il 60%, le Isole con il 56% e il Sud con il 52%.

Il sondaggio, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne per sesso, età, regione, classe d'ampiezza demografica dei comuni, è stato realizzato il 26 ottobre 2021 con il metodo della rilevazione telematica su panel, su un campione di 1588 casi (universo: popolazione italiana maggiorenne), e presenta un intervallo fiduciario positivo/negativo del 2,3%. Totale contatti: 2000, tasso di risposta 79%; rifiuti/sostituzioni 412 (tasso di rifiuti 21%).