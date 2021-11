Terza dose vaccino, "Speranza prepara obbligo per sanitari"

Sul vaccino anti covid e la dose 'booster', "il ministro della Salute Speranza ci ha preannunciato che sta preparando un provvedimento per l'obbligo della terza dose per i sanitari, che presumo dovrebbe partire dal primo dicembre". Così all'Adnkronos Salute il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli. "Il nostro parere è stato che la vaccinazione è lo strumento che ci ha fatto ridurre i contagi - aggiunge Anelli - e quindi non possiamo che essere d'accordo".

L'arrivo di una norma 'ad hoc' per la terza dose pone anche la questione del prolungamento dell'obbligo del vaccino anti-Covid per gli operatori sanitari che scadrà il 31 dicembre: "immagino che dipenderà da come sarà scritta la nuova norma per le terze dosi", chiarisce Anelli che aggiunge "ma la scadenza del primo obbligo dovrà essere spostata".