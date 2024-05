Terza giornata del Festival del lavoro. Guarda la diretta

Seconda giornata della 15^ edizione del Festival del Lavoro, in programma fino a sabato 18 maggio presso la Fortezza da Basso di Firenze. Sul palco dell'Auditorium saranno presenti il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca; la Rettrice dell’Università di Firenze, Alessandra Petrucci; il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani; l’Assessore al Lavoro del Comune di Firenze, Benedetta Albanese; il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Interverranno alla cerimonia il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni (video); il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone e il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani. Nel corso dei dibattiti si discuterà di transizioni del mondo del lavoro e di come governare il progresso, di regole e strumenti per il futuro digitale del Paese. in videocollegamento anche il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di Coesione e il PNRR.

Tutte le informazioni su programmi, orari e relatori delle sessioni formative che si svolgeranno in contemporanea nelle diverse Aule sono disponibili su www.festivaldellavoro.it.