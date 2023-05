Terzo polo, Calenda: "Renzi? Ognuno viaggia per conto suo, serenamente"

E sul Riformista: "Non è primo giornale che leggo al mattino, ma Renzi lo dirigerà bene"

"Il mio compagno di viaggio? Abbiamo deciso che ognuno viaggia per conto suo, serenamente. Ho promesso agli italiani che sarebbe nato un partito unico e ho provato a farlo. Se non lo vuole fare sono fatti suoi, io continuo a fare il mio lavoro". Lo ha detto a Dritto e Rovescio su Rete 4 il leader di Azione Carlo Calenda, riferendosi a Matteo Renzi.

Come primo giornale al mattino legge il Riformista? "No, oggettivamente no. Però penso che Renzi lo farà bene, perché è una persona molto intelligente. Il problema è: che vuoi fare? Vuoi fare il direttore di giornale?".