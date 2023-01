Terzo Polo, Panarari: "Partito unico? Renzi ha la visione politica, Calenda aziendale"

Un partito unico liberal democratico alle prossime europee? "Lo spazio politico per un soggetto del genere c'è. Ma una offerta in grado di aumentare la domanda va costruita in modo strutturale, attirando elettori che finora si sono rivolti a singole sigle di quel mondo". Il politologo Massimilano Panarari, docente di Sociologia della comunicazione all’università Mercatorum di Roma, commenta all'Adnkronos l'annuncio di Matteo Renzi e Carlo Calenda di un partito unico ed osserva: "Renzi ha accentuato, parlando di necessità di una 'costituente', il tema del programma e della visione politica; Calenda invece è più spostato sul piano organizzativo". Quando parla di necessità di 'tesseramento sul territorio' infatti il leader di Azione "evidenzia il problema strutturale dei partiti liberali" nella storia della Repubblica, "presenti nel dibattito politico ma non sui territori".

Secondo il politologo, "la sensazione è che Renzi e Calenda non dicano cose troppo diverse. Il leader di Italia viva ed Azione sottolineano punti distinti con un obiettivo comune: Renzi afferma che non si deve discutere troppo sulle regole, perché la politica è complessa e piena di variabili; mentre il leader di Azione, che ha una visione più aziendale, definisce un time table in un business plan". "E' di per sè difficile tra i liberali, fortemente attaccati alla libertà e all'opinione individuale anzichè fare 'distinguo' proporre sintesi, come già riscontrabile nell'attuale Terzo Polo che è una federazione. Mirare ad essere un Terzo Polo reale comporta però la necessità di strutturarsi in partito unitario", rileva Panarari.

Quali sono gli ostacoli? "Un partito unitario funziona se ha un leader in grado di fare da front man e front woman, e questo è chiaramente un primo problema; Inoltre deve saper accogliere anche personalità sparse che non si riconoscono adesso in nessuno dei due, essendo sparse nell'opinione pubblica o in altre sigle. Quindi - risponde - è una sfida tutta da vedere. Sarà interessante scoprire il risultato alle elezioni regionali anche se la data importante è quella delle europee del 2024. Sarà una strada disseminata di ostacoli che si inserisce in un contesto in cui il sistema partiti in movimento e dunque in un contesto di grandi cambiamenti", conclude. (di Roberta Lanzara)