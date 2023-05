Terzo polo, Renzi: "Calenda mi dipinge come un mostro, come i grillini"

Il leader di Italia Viva: "Il problema non riguarda me ma il fatto che ci sono due Calenda..."

"Calenda? Se vogliono dipingermi come un mostro, lo hanno fatto i grillini tutti i giorni. Attaccami perché non funzionano le mi idee, non sul piano personale". Lo ha detto Matteo Renzi, oggi sul canale Twitch di Ivan Grieco.

"Il problema non riguarda me ma il fatto che c'è un Calenda uno e un Calenda due. Calenda uno dice che sono un mostro, Calenda due che sono stato il miglior presidente del Consiglio della storia. Magari si mettono d'accordo", sottolinea il leader di Iv. Tra lui e Calenda, continua, "le idee sono molto simili, non vedo alcun motivo per litigare. Ma non tocca a me decidere, non sono io a decidere per gli altri. L'unica cosa che posso fare è non litigare io".