Terzo polo, Sbrollini: "Partito unico? Con giovani e civici guardando a modelli esteri"

"L'esito della riunione sul Partito unico è stata molto positiva. Ci siamo confrontati fino a tarda serata. Nostro obiettivo è presentare alle elezioni Europee un progetto politico costruito soprattutto sui territori, largo ed inclusivo nell'aggregazione dei riformisti sparsi tra gli schieramenti e che non si ritrovano più nelle case politiche tradizionali. Un progetto che soprattutto parli a quei cittadini, spesso appartenenti a livelli sociali medio alti, proiettati verso un astensionismo che io definisco 'consapevole'". Così la senatrice Daniela Sbrollini (Az-Iv) risponde all'Adnkronos sull'esito della riunione sul Partito unico e riferisce: "Non dobbiamo guardare solo all'Italia ma avere una visione più ampia studiando forme di partito diverse che in altri Paesi hanno già fornito elementi interessanti".

In che senso forme di partito diverse all'estero? "Nel senso di più partecipative ed inclusive. Non abbiamo nulla di specifico in mente, ma bisogna sicuramente guardare. Non basta mettere insieme solo Italia viva e Azione; ci sono i mondi civici e noi - rimarca - come Terzo Polo siamo il primo partito fra i giovani. Vogliamo infatti allargare ai giovani che vanno resi protagonisti di questo processo, mettendo in campo idee nuove e coinvolgendoli dalle scuole in luoghi anche virtuali in cui si informano, interagiscono e partecipano. L'identità si costruisce nel momento in cui c'è un confronto reale con ciò che accade fuori, non nei palazzi. Io avevo luoghi in cui confrontarmi da studentessa di liceo. Come la politica può confrontarsi adesso?", sollecita.

Quindi Sbrollini guarda ai "tanti talenti e competenze sui territori ai quali vogliamo offrire un contenitore più ampio, un modello che si apra al confronto con gli altri, che li renda protagonisti di questo processo...". Guidati da quale leadership? "Questo sarà un problema successivo - risponde - Da Renzi non ci sono problemi da questo punto di vista. Adesso il nostro portavoce, presidente Calenda. L'importante è avviare questo processo", conclude. (di Roberta Lanzara)