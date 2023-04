Polemica tra Matteo Renzi e Carlo Calenda per la nascita del partito unico del Terzo Polo. Il leader di Azione ha convocato il comitato politico del Terzo Polo per votare la proposta di costituzione del partito: "Non abbiamo tempo da perdere". Renzi ha ribadito l'intenzione di non mandare amonte l'operazone ma ritiene non praticabile lo scioglimento di Italia Viva.