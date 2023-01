Terzo Polo, sondaggista Noto: "Partito liberaldemocratico al 20% ci va, ma con sindaco d'Italia e ballottaggio"

L'annuncio di Matteo Renzi e Carlo Calenda della nascita di un partito unico liberal democratico con l’obiettivo delle europee del 2024 e l'obiettivo di superare abbondantemente la doppia cifra "ci sta. Il bacino elettorale di questo nuovo soggetto politico lo identifichiamo tra il 1 8 e il 20 per cento. Ma vanno create strategie di marketing politico ad hoc per essere competenti su un mercato di elettori di centro e vanno incastrate fra loro l'elezione diretta del presidente del Consiglio e la legge elettorale con ipotesi di ballottaggio". "Per una forza di centro è infatti più facile vincere al ballottaggio che non al primo turno". Così all'Adnkronos il sondaggista Antonio Noto.

Secondo il sondaggista, potrebbero dunque essere utili al futuro centro le riforme istituzionali in agenda del'attuale governo. In particolare farebbe gioco "l'idea del Sindaco d'Italia sostenuta da Italia viva, cioè dell'elezione diretta del presidente del Consiglio sul modello già vigente in regioni e comuni, che se portata avanti nell'ottica di una riforma in senso presidenziale richiederà anche una riforma elettorale". Per passare dalla teoria ai fatti, consentendo al nuovo soggetto politico di centro di presentarsi con un candidato forte di bandiera e magari conquistare la premiership, "è infatti necessaria la previsione del ballottaggio per il premier ed anche importante arrivare secondi. Dato che se il centro va al ballottaggio è per definizione in vantaggio potendo prendere voti sia da destra che da sinistra, quindi da qualsiasi delle due parti sia esclusa".

Quale tra Renzi e Calenda il candidato premier con più chance? "Sono due profili complementari fra loro. La coppia regge - risponde Noto - Calenda è il tecnico, Renzi è stato premier ma anche sa fare le campagne elettorali, sa fare comunicazione molto emotiva e chiara. I due profili si completano fra loro", conclude. (di Roberta Lanzara)