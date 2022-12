Terzo Polo, sondaggista Noto: "Può arrivare al 20% ma se unico partito con una sola identità"

La Federazione del Terzo Polo che unisce Italia Viva e Azione in vista delle elezioni europee del 2024 "può crescere ma si deve ancora costruire una identità. Il primo passaggio che deve fare, al di là dei numeri, è quello della ufficializzazione dell'unione del partito di Renzi e Calenda attraverso la creazione di un partito unico con una unica classe dirigente. Quindi, identificando i bisogni della popolazione, deve diventare credibile verso il suo bacino elettorale, che oscilla tra il 15 e il 20%. Deve affascinarlo, e non è detto che ci riesca, individuando i temi forti, le esigenze del suo elettorato". Così all'Adnkronos il sondaggista Antonio Noto che ribadisce: "Il federarsi è positivo se si crea una identità unica di partito, un'anima, un unico corpo. E' questo il punto di partenza".

Solo una volta fatto questo "si possono fare stime e si può valutare se alle europee del 2024 il Terzo Polo sia o meno in grado di arrivare a quel 15-20 per cento che è il suo bacino elettorale". Una nuova Dc? "Il revival non funziona mai. Il nuovo partito dovrà dare un'idea di futuro, non di passato. E la Dc è conosciuta con pregi e difetti. Perché un nuovo partito che nasce, dovrebbe portarsi dietro i difetti del vecchio? Siamo in tutt’altra epoca. La Repubblica italiana è nata con un centro forte. Quello di oggi- conclude - è un centro che si deve ricostruire in termini di contenuti, non solo di posizionamento politico". (di Roberta Lanzara)