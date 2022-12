Terzo Valico, Fs: "Siamo all'82% dei lavori"

L’ad Ferraris: "Stiamo realizzando il tunnel ferroviario più lungo d’Italia a regime, saranno 27 km compresa anche la parte a mare di galleria e consentirà di collegare Genova con Milano in tempi rapidi, al di sotto di un’ora"

"Quella di oggi è una tappa importante perché fa il punto della situazione, siamo a un avanzamento fisico dell’82%, è un’opera complessa perché stiamo realizzando il tunnel ferroviario più lungo d’Italia a regime, saranno 27 km compresa anche la parte a mare di galleria e consentirà di collegare Genova con Milano in tempi rapidi, al di sotto di un’ora, e aumenterà anche le capacità di trasporto del 40-50%". Così l’ad di Gruppo Fs, Luigi Ferraris, a margine dell’abbattimento del diaframma nelle gallerie del Terzo Valico tra i cantieri di Polcevera e Cravasco che completa il collegamento di oltre 30km di scavi in sotterranea nella sola galleria di Valico tra interconnessioni e gallerie di entrambi i sensi di marcia dei futuri treni.

"Una volta completata quest’opera avremo fatto di Genova un porto competitivo rispetto a quelli del nord Europa perché ci consentirà di intercettare il traffico che viene dal canale di Suez con un risparmio di tre-quattro giorni rispetto alle classiche rotte che portano verso il Nord Europa", ha aggiunto Ferraris precisando che "il completamento dello scavo del tunnel è previsto per fine 2024, inizio 2025".

La nuova linea del Terzo Valico è un tassello del corridoio Ten-T ‘Reno-Alpi’ e consentirà il trasferimento di una parte molto significativa del traffico merci dalla strada al ferro oltre alla riduzione dei tempi di viaggio tra le principali città del nordovest, Genova, Milano e Torino.La nuova linea e’ lunga 53 km di cui il 70% in galleria e interessa 14 comune nelle province di Genova e Alessandria.

A fine novembre l’avanzamento complessivo dello scalo dalle gallerie ha superato l’82%, pari a 72 km su un totale di circa 88 km di opere in sotterraneo. La nuova tratta ferroviaria è costituita da tre gallerie naturali, di cui la più importante la galleria di Valico lunga 27 km in cui sono attivi contemporaneamente diversi fronti di scavo, sia con metedologia tradizionale, con uso di esplosivi e martelli demolitori, sia in meccanizzato, Tom, Tunnel Boring Machine.