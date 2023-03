TES: “L’azienda narnese e la transizione energetica, tra sfide e opportunità”

Costruzioni, ristrutturazioni e impianti a ‘regola d’arte’ raggiungono il massimo livello di customer satisfaction

Narni - Terni, 07/03/2023. La transizione energetica propone un nuovo paradigma economico-sociale che coinvolge tutti, produttori e consumatori, mondo pubblico e privato, risultando essere tra le maggiori sfide globali dei prossimi decenni.

“Il mondo dell’energia e dell’efficienza energetica degli edifici sta cambiando velocemente aprendo a nuove opportunità: il nostro obiettivo è trasformarle in realtà per chiunque ed ovunque. Per questo abbiamo scelto di affrontare le nuove sfide del mercato trasformando la nostra azienda da tradizionale impresa in General Contractor”, afferma Mario Lanari, Amministratore unico della TES. “La linea degli investimenti intrapresi in tecnologia e risorse umane, ci ha permesso di acquisire una multidisciplinarietà che assicurasse ai nostri clienti, privati, pubblici e aziende, soluzioni calibrate ed efficaci ad ogni loro esigenza”.

TES, acronimo di Tecno Energia e Servizi, è un’azienda con sede a Narni, in provincia di Terni, che opera nel campo dell’edilizia e dell’impiantistica di alto livello a cui aggiunge la specializzazione nel settore del risparmio energetico; una realtà imprenditoriale caratterizzata da una strategia fortemente indirizzata verso la sostenibilità e l’innovazione. L’elevato valore professionale dello staff formato da: Project Manager, Capi Cantiere, Project Control, Cost Control, Buyers, Esperti della Sicurezza, è in grado di garantire il risultato atteso dal cliente, nei tempi e nei costi prestabiliti.

“A guidarci è, innanzitutto, la passione per il nostro lavoro, per i nostri clienti e per il nostro territorio: l’Umbria”, sottolinea Lanari. “Costruiamo impianti fotovoltaici, eolici, a biomasse, geotermici, idroelettrici, termici e termoelettrici, sempre con vantaggiose soluzioni ‘chiavi in mano’, di qualsiasi dimensione e potenza, per le abitazioni, le aziende, le industrie ed i grandi impianti di produzione. Offriamo inoltre servizi di ‘operation & maintenance’ su impianti costruiti da noi o su impianti già esistenti. Lavoriamo ogni giorno per garantire qualità e avanguardia nelle soluzioni, ponendo massima attenzione in tutte le fasi necessarie per la realizzazione di opere a ‘regola d’arte’ e per raggiungere il massimo livello di customer satisfaction”.

TES è un’azienda competente, trasversale e flessibile, in grado di anticipare le esigenze dei suoi clienti e ponendosi quale referente unico per l’intero processo di realizzazione dell’opera.

“Interveniamo su qualsiasi tipo di edificio, efficientandolo energeticamente e strutturalmente anche passando dalla totale demolizione alla ricostruzione”, conclude Mario Lanari. “Il background maturato e nel corso degli anni ci ha permesso di conoscere le più avanzate tecnologie e i migliori materiali che il mercato offre, costantemente alla ricerca del perfetto equilibrio tra investimento, impatto ambientale e benessere percepito”.

Contatti: https://www.tecnoenergiaservizi.it/