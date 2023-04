Tesei, 'da Giorgetti ottima iniziativa, da Umbria 30 mln per famiglie'

''Come Regione ci siamo e ci stiamo adoperando mettendo in campo 30 milioni di euro l’anno a favore delle famiglie"

''Troviamo che l’idea del ministro Giorgetti sia un’ottima iniziativa per controvertere l’inverno demografico da cui anche l’Umbria è da tempo colpita''. Lo dice all'Adnkronos la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei in merito alla proposta del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti contro la denatalità.

''Come Regione ci siamo e ci stiamo adoperando mettendo in campo 30 milioni di euro l’anno a favore delle famiglie, un complesso di interventi volti a sostenerle appieno: dai bonus per gli asili e le scuole primarie e secondarie, alla ampia no tax area universitaria, alle borse di studio per gli universitari, al bonus per lo sport e i centri estivi, fino a due misure specifiche per i nuovi nati che sono il bonus bebè, un contributo una tantum per i nuovi nati, e il bonus neo mamme, a favore delle donne occupate o iscritte all’ufficio di collocamento che hanno avuto un bambino nell’ultimo anno, al fine di far coesistere le nuove esigenze familiari con quelle lavorative'', ha spiegato.

''Il tutto da un lato per incentivare la natalità con risultati a medio-lungo termine, dall’altro per creare immediatamente le condizioni di welfare che spingano le famiglie a stabilirsi in Umbria - ha sottolineato Tesei - I primi risultati già si vedono se consideriamo che nel 2022 si sono registrati 4mila nuovi residenti in Umbria (il doppio rispetto al 2019), che hanno mitigato il saldo demografico''.