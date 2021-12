Tesla accetterà il Dogecoin come mezzo di pagamento per alcuni prodotti del gruppo. Ad annunciarlo è il fondatore di Tesla, Elon Musk in un tweet. "Tesla - scrive Musk - renderà alcuni prodotti 'acquistabili' in Dogecoin e vediamo come andrà". Un annuncio questo che ha contribuito all'impennata della criptovaluta che è cresciuta del 22,6%.