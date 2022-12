Dal 13 al 22 aprile e dal 15 al 25 luglio del 2023. Sono le due sessioni in cui potranno essere effettuate le prove per il Tolc (acronimo di Test On Line Cisia). Lo ha reso noto il Mur precisando che è stato pubblicato il decreto ministeriale che detta le disposizioni per il nuovo test per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana.