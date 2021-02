Test genetici per un migliore stile di vita grazie alla startup italiana Netgenomics

(Milano, 16 febbraio 2021)

Preservare la salute il più a lungo possibile e migliorare lo stile di vita è fattibile in svariati modi, fra i principali e più efficaci vi è l’attività fisica e la corretta alimentazione. Ogni essere umano è però diverso e la sua unicità è identificata dal suo DNA. Proprio per analizzare e questa unicità che una startup italiana, Netgenomics, ha lanciato sul mercato tre differenti test del DNA.

Netgenomics è stata fondata dall’istituto di ricerca genetica Polo GGB (Genetica, Genomica e Biologia) e dall’azienda leader nella fornitura di servizi di information technology Omicron Consulting. Insieme hanno dato vita al progetto di Netgenomics unendo le competenze scientifiche nel campo della genetica, informatica, intelligenza artificiale e trattamento dei Big Data.

I prodotti Netgenomics sono test genetici predittivi in grado di analizzare e tradurre il codice genetico umano al fine di offrire un’analisi personalizzata circa le proprie predisposizioni con un risultato puntuale volto a consigliare la corretta alimentazione, l’adeguato allenamento sportivo, l’attenzione alla bellezza in termini di salute della pelle.

Queste sono tematiche di grande attualità, special modo in un periodo storico come quello che si sta affrontando a causa della pandemia del Coronavirus che sempre più invita e inconsciamente obbliga le persone a prendersi più cura di sé e del prossimo sotto ogni punto di vista.

Nutrition, Beauty e Performance by Netgenomics

Interpretare il codice genetico aiuta a migliorare lo stile di vita affinché si possa essere in salute il più a lungo possibile. Con l’innovativo progetto di Netgenomics si amplifica il concetto di wellness e prevenzione, personalizzandola al massimo dei livelli.

I test sviluppati nei laboratori di Netgenomics sono tre: Beauty, Nutrition e Performance.

Tutti e tre i test del DNA possono essere effettuati in autonomia e in poco tempo a casa. All’interno del kit acquisto vi sono 2 tamponi buccali e l’involucro per la spedizione. Oltre che, le istruzioni per eseguire il test, reperibili anche online grazie ad un video illustrativo.

I tamponi dovranno essere strofinati all’interno della bocca, più precisamente nella parte interna delle guance, del labbro superiore e inferiore e sotto la lingua per minimo 30 secondo. Successivamente lo si inserisce all’interno dell’involucro apposito per la spedizione al laboratorio di Siena.

Qui i genetisti Netgenomics attraverso macchinari di ultima generazione e sistemi di intelligenza artificiale sequenzieranno il DNA per analizzare le varianti genetiche.

Dopo 3-4 settimane, l’esito del test sarà disponibile nella propria area personale del sito di Netgenomics.

Il primo test sviluppato è Beauty che rivoluziona il concetto di antietà offrendo un paiano ben strutturato in grado di organizzare una beauty routine personalizza oltre che un piano alimentare in grado di aggiustare lo stile di vita e contrastare la predisposizione all’invecchiamento della pelle.

Successivamente sono stati sviluppati gli altri due test: Nutrition e Performance.

Con il test Nutrition si rivoluziona il concetto di dieta e intolleranze alimentari. Le informazioni ottenute sono estremamente personalizzate e all’interno del report vengono sintetizzati consigli pratici per poter controllare il peso oltre che per evitare tutti quegli alimenti che l’organismo non digerisce facilmente e causano sintomi di malessere.

Infine, il test Performance di Netgenomics consente di scoprire le potenzialità atletiche individuando i punti di forza e debolezza rendendo un report dettagliato del training e l’alimentazione corretta per migliorare le prestazioni sportive e scongiurare effetti collaterali dovuti ad attività inappropriate.

Webinar gratuito su DNA e salute

A cura di Greta Immobile Molaro, Chief Product Officer di Netgenomics, il 25 febbraio alle ore 18, si terrà un webinar gratuito per approfondire meglio la conoscenza del DNA e del suo impatto sulla nostra salute. Potranno assistere al webinar tutti coloro che si iscrivono mediante il form online presente su questo sito https://lp.netgenomics.life/il-tuo-benessere-nel-tuo-dna.

Greta Immobile Molaro, già amministratore delegato del Polo di Genomica, Genetica e Biologia di Siena è anche Chief Product Officer di Netgenomics. La sua esperienza nel settore delle aziende biotecnologiche e nel coordinamento di importanti progetti di ricerca renderà il webinar un interessante viaggio alla scoperta del DNA e delle conseguenze sul benessere personale

Per informazioni:

Netgenomics è un player distintivo e innovativo. Come Health-Tech AI based company, grazie al supporto di algoritmi proprietari di AI-Machine Learning riusciamo a migliorare continuamente la capacità risolutiva dell’analisi aumentandone l’accuratezza e la sensibilità, per offrire un servizio di profilazione e Life-coach basato sul DNA.

Contatti:

Assistenza clienti: +39 0240031404

Sito WEB: info@netgenomics.life