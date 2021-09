Test salivare rapido, 300 esami covid in un'ora

Due minuti per il test, risposta in 10 minuti: efficacia oltre 95%

Un test salivare covid rapido: 2 minuti per l'esame, 10 minuti per la risposta, con un'efficacia superiore al 95%. Un unico operatore, quindi, ha la possibilità di effettuare anche 300 test in un’ora utilizzando lo strumento messo a disposizione da Innoliving, prima azienda italiana ad aver registrato un test Covid-19 presso il Ministero della Salute.

Se la documentazione dei pazienti (studenti, dipendenti, prenotati) viene preparata in precedenza, il test 2019-nCoV potrebbe essere svolto sotto il controllo sanitario in maniera contemporanea per più persone.

“Abbiamo verificato che sul mercato sta nascendo una nuova domanda di campionature rapide, che possono essere fatte in un ristretto lasso di tempo per quantità importanti di pazienti – ha detto Danilo Falappa, direttore generale di Innoliving – e questo prodotto risponde esattamente a queste esigenze. Del resto la ripresa delle attività produttive e scolastiche presuppone che i tempi dei monitoraggi vengano velocizzati e realizzati per quantità importanti di pazienti”.

Il produttore è Guangzhou Decheng Biotechnology Co Ltd, azienda nota a livello mondiale nella produzione di strumenti medicali e applicazioni sanitarie. Le autorità sanitarie europee hanno dichiarato il prodotto conforme a tutte le disposizioni in materia.