Testamento, Fiocchi: “Manca cultura, a differenza del popolo anglosassone”

“A differenza del popolo anglosassone, manca la cultura del ‘fare testamento’, ma sta cominciando ad arrivare anche da noi”. Queste le parole di Flavia Fiocchi, consigliere nazionale con delega al Notariato per il Sociale, in occasione dell’evento “Fare la differenza, il ruolo del lascito testamentario nel decennio dei grandi cambiamenti”, durante il quale è stata oggetto di presentazione l’indagine realizzata da Walden Lab-Eumetra per il Comitato Testamento Solidale intitolata “La percezione dei cambiamenti degli ultimi 10 anni e l’orientamento verso le donazioni e i lasciti solidali”.