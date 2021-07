Tetra Pak, grande impianto fotovoltaico a Rubiera

Lo stabilimento emiliano del gruppo Tetra Pak diventa sempre più sostenibile. La multinazionale svedese si è affidata a BayWa r.e. Power Solutions, divisione italiana del gruppo BayWa r.e. attiva nello sviluppo di soluzioni energetiche per le imprese, per la realizzazione del grande impianto fotovoltaico che alimenta lo stabilimento di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia.

L’imponente progetto, già pienamente operativo, vede oggi circa 4.200 mq di superficie coperta dal generatore fotovoltaico, per una potenza dell’impianto di 846 kWp, in grado di garantire allo stabilimento un’elevata quota di autoconsumo: nel dettaglio, le 980.000 kWh/anno di energia green eviteranno la produzione di circa 580 tonnellate CO2.

La multinazionale di soluzioni per il packaging ha avviato da tempo un percorso di sostenibilità, che l’ha portata a servirsi per il 69% di energia da fonti rinnovabili. Ora il gruppo è pronto alla prossima sfida: arrivare a “emissioni zero” entro il 2030 per tutte le sue operazioni ed elevare il target entro il 2050 lungo tutta la catena del valore.

Durante le attività, BayWa r.e. Power Solutions ha gestito e risolto diverse criticità operative, legate soprattutto all’altezza degli edifici e alla presenza di una pensilina lungo il perimetro, nonché alla necessità di arrecare meno disagio possibile alle attività del centro produttivo. Fattori, questi, che hanno portato all’impiego di imponenti autogrù e alla decisione di procedere con l’installazione principalmente durante i giorni non lavorativi.

Il progetto, coordinato da Helmut Leiter, Key Account Manager Italy e Pietro Di Leo, Head of Project Management, è stato finalizzato in tempi notevolmente brevi, con l’installazione dell’impianto avvenuta in soli 70 giorni complessivi. La collaborazione tra Tetra Pak e BayWa r.e. non è una novità: nel 2019 è stato inaugurato in Thailandia, con oltre 3.000 pannelli solari installati su quattro tetti di uno stabilimento, un impianto fotovoltaico che garantisce una potenza di 1.000 kWp.

“Siamo orgogliosi di collaborare con una multinazionale come Tetra Pak e di accompagnarla verso gli importanti obiettivi di sostenibilità - dichiara Helmut Leiter, Key Account Manager Italy di BayWa r.e. Power Solutions - Come Power Solutions riteniamo fondamentale supportare le imprese in un percorso di transizione energetica che si riveli sostenibile non solo in termini ambientali, ma anche economici. Ci proponiamo di offrire un contributo concreto e decisivo per lo sviluppo delle energie rinnovabili, e lo facciamo ascoltando le necessità dei clienti ed individuando le soluzioni migliori in base alla struttura, all’impresa e alle esigenze contingenti: in poche parole, facendo bene il nostro lavoro".