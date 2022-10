"Metteremo mano al tetto al contante". E' un passaggio della replica del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Senato in vista del voto di fiducia all'esecutivo. "Sul tetto al contante c'è stata discussione ideologica, collegando il tema all'evasione, ma non c'è correlazione con il sommerso, 'ci sono paesi in cui il limite non c'è, ma l'evasione fiscale è bassissima', sono parole di Pier Carlo Padoan, ministro del Pd e io sono d'accordo con lui".