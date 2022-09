Tetto al prezzo del gas, Italia scrive a Ue con 12 Paesi

Non solo su quello proveniente dalla Russia

Un gruppo di Paesi dell'Unione europea, tra cui l'Italia, ha scritto una lettera alla Commissione europea per chiedere di stabilire un tetto al prezzo di tutte le importazioni di gas sul mercato comunitario e non solo su quello proveniente dalla Russia, al fine di “attenuare la pressione inflazionistica” e fornire un quadro preciso “nel caso di possibili tagli alle forniture”.

Oltre all'Italia, la lettera, elaborata su iniziativa del Belgio, è firmata dai ministri dell'Energia di Spagna, Portogallo, Grecia, Polonia, Italia, Malta, Romania, Croazia, Lituania, Slovenia, Slovacchia, Lettonia. In essa si sollecita alla Commissione la presentazione di una proposta sul tetto al prezzo del gas nell'Ue, “non limitato a giurisdizioni specifiche”, in vista del Consiglio dell'energia del prossimo 30 settembre, per poi elaborare una proposta legislativa.