Tetto contante, Furlan (Uilca): "Passo indietro pessima notizia per lotta evasione e riciclaggio'

La "marcia indietro" sul tetto del contante è una "decisione che rappresenta una pessima notizia nel contrasto al riciclaggio di denaro di origine illecita e nella lotta all’evasione fiscale, che in Italia costituisce un fardello da 80 miliardi di euro, che frena la crescita, l’aumento di benessere collettivo e la sua distribuzione, soprattutto a favore dei più deboli". Lo dice, all'Adnkronos, il segretario generale Uilca Fulvio Furlan, nel ricordare come il sindacato concordi "con quanto dichiarato dall’Unità Informazione Finanziaria nel suo ultima rapporto annuale, quando sostiene che la facilità di utilizzo del contante e la non tracciabilità delle operazioni possono risultare funzionali ad agevolare il riciclaggio di risorse di origine illecita".

"Le lavoratrici e i lavoratori delle esattorie - ricorda inoltre Furlan - sono in prima linea nell’azione di riscossione e applicazione delle norme fiscali e quelli delle banche e assicurazioni costituiscono riferimento di legalità sui territori rispetto ai fenomeni di usura e antiriciclaggio. Il passo indietro dell’Italia svilisce in termini effettivi e culturali il loro impegno e quello comune per costruire un Paese inclusivo e impegnato a eliminare diseguaglianze e ingiustizie sociali", conclude il segretario della Uilca.