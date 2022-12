"Prezzo del gas in calo, vicino ai livelli precedenti l'invasione dell'Ucraina". E' il tweet del premier Giorgia Meloni che posta il titolo di un quotidiano con la notizia del calo del prezzo del gas a livelli precedenti la guerra in Ucraina. "Sono i primi effetti dell'accordo europeo sul #pricecap, raggiunto nei giorni scorsi e per cui il Governo italiano si è strenuamente battuto con successo".