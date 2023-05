Texas, auto contro pedoni a Brownsville: 7 morti

Sospetto preso in custodia, per gli investigatori si tratterebbe di un atto intenzionale. L'incidente vicino a un centro di accoglienza per senzatetto e migranti

Un'auto ha investito pedoni a Brownsville, in Texas, causando sette morti. Il presunto autore della strage è stato arrestato, riferiscono i media statunitensi. L'incidente è avvenuto alle 8:30 del mattino ora locale vicino all'Ozanam Center di Brownsville, ha detto un rappresentante del dipartimento di polizia di Brownsville ad Abc News. Le sette persone uccise, riferisce 'Nbc news', erano in attesa ad una fermata dell'autobus vicina a una struttura di accoglienza cattolica, una Ong che accoglie senzatetto e migranti nella città molto vicina al confine con il Messico. Per gli investigatori, riferisce il canale tv Usa, si tratterebbe di un atto intenzionale.

L'autista è in ospedale in cura e sotto sorveglianza 24 ore su 24. Sono attualmente in corso test per verificare l'uso di alcol e droghe, ha detto la polizia.

Undici persone ferite nell'incidente sono state ricoverate, ha spiegato quindi il dipartimento dei vigili del fuoco di Brownsville sulla sua pagina Facebook ufficiale.

Un portavoce della polizia di Brownsville, Martin Sandoval alla Cnn ha spiegato che tra i deceduti ci sono diversi migranti, anche se non ha voluto specificare se si sia trattato di un incidente intenzionale. Testimoni oculari hanno trattenuto l'autista della Land Rover fino all'arrivo delle forze di sicurezza, ha aggiunto Sandoval in una conferenza stampa. L'autista ha ricevuto cure mediche ed è stato arrestato per guida spericolata, anche se è "più che probabile" che verranno presentate ulteriori accuse.

Sandoval ha indicato che si tratta di un individuo di origine ispanica e ha riferito che testimoni hanno affermato che il veicolo sembrava aver perso il controllo.