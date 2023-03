Texas, ruba uovo di alligatore e alleva animale in cortile per 20 anni - Video

Era minuscolo quando ha lasciato lo zoo e lungo quasi 2 metri e mezzo quando è tornato. Protagonista un alligatore che una donna del Texas ha preso da uno zoo circa 20 anni fa e da allora lo ha allevato nel suo cortile.

La donna, che vive nella contea di Caldwell, è un'ex volontaria del Texas Parks and Wildlife. Ai funzionari ha detto di aver trattato l'alligatore come un animale domestico, chiamandolo Tewa. Si pensa che l'animale sia stato preso quando era ancora nell'uovo.

Tewa è stata scoperta quando un guardiacaccia stava indagando su un incidente di caccia separato e non correlato al furto. Il guardiacaccia si è fermato a casa dell'ex volontaria dello zoo per fare domande relative a quell'incidente e ha trovato l'alligatore in un recinto, in catene, nel cortile della casa.

Lo zoo ha pubblicato un video in cui si dice che Tewa è stata presentata agli altri alligatori e vivrà la sua vita nella struttura. Hanno aggiunto che si è adattata bene al suo nuovo ambiente da quando è tornata allo zoo.