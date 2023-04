Texas, sparatoria a festa di laurea: feriti 9 ragazzi

Nove adolescenti sono rimasti feriti a causa di una sparatoria esplosa poco dopo la mezzanotte durante una festa di laurea a nord di Jasper, in Texas. Lo riferisce la polizia locale precisando che nessuno dei feriti è in pericolo di vita. Erano presenti circa 250 persone al momento della sparatoria.

"E' in corso un'indagine e le persone di interesse sono state interrogate", si legge in una nota dell'ufficio dello sceriffo. ''Provvederemo a una presenza molto più ampia delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza degli studenti e per assistere tutti coloro che ne hanno bisogno'', afferma un comunicato diffuso dal distretto scolastico di Jasper e rilanciato dall'emittente Abc.