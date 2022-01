Texas, uomo armato si barrica con ostaggi in sinagoga

Presa di ostaggi alla sinagoga di Dallas-Fort Worth in Texas. Secondo quanto riportano i media americani, un uomo, che dice di avere una borsa piena di armi, ha preso in ostaggio il rabbino ed altre tre persone della congregazione Beth Israel. Minaccia di sparare se la polizia dovesse intervenire. Secondo quanto riporta Abcnews, citando fonti, l'uomo chiede la scarcerazione della sorella che è una nota terrorista, detenuta nella Carswell Air Force Base vicino a Fort Worth. "Io morirò" ha urlato più volte l'uomo. Nel momento dell'attacco la sinagoga stava trasmettendo in streaming su Facebook le funzioni del sabato. "Io morirò, lasciando sei bei bambini. Non piangete per me" ha ripetuto prima che venisse bloccata la diretta. Prima dello stop ha continuato a parlare di religione con un evidente accento britannico, facendo diversi accenni all'Islam. Ha poi espresso la sua rabbia contro l'Inghilterra ed ha più volte fatto riferimento alla sorella chiedendo di parlare con lei. Dichiara di essere il fratello di Aafia Siddiqui e ne chiede il rilascio, riporta Abcnews, sottolineando che le autorità non hanno ancora confermato l'identità del sequestratore. Siddiqui è detenuta alla Carswell Air Force Base, vicino a Fort Worth, dopo essere stata condannata a 86 anni per legami con al Qaeda e per l'aggressione e il tentato omicidio di un militare Usa nel 2010.

Sul luogo sono mobilitate le squadre Swat della dipartimento di polizia locale e dell'Fbi, mentre sono stati evacuati i residenti dell'area circostante.