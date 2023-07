The 7th Guest VR, torna su Meta Quest l'avventura anni '90

Il publisher Vertigo Games e i co-sviluppatori Vertigo Studios Rotterdam ed Exkee hanno svelato il loro nuovo progetto: The 7th Guest VR. Il remake in realtà virtuale dell'avventura enigmistica interattiva, che ha contribuito a rivoluzionare i giochi per PC, arriverà su Meta Quest 2, Meta Quest 3 e PC VR entro la fine dell'anno. Sviluppato da Trilobyte e Virgin Interactive Entertainment, The 7th Guest è stato un pioniere nell'utilizzo della tecnologia CD-ROM. Il gioco ha raccolto milioni di fan in tutto il mondo grazie alla sua grafica 3D pre-renderizzata impressionante per l'epoca, alla narrativa matura e all'uso di video clip live-action per migliorare il suo storytelling. "Ricordo ancora di essere rimasto ipnotizzato quando ho giocato l'originale. Mi sembrava tutto così reale. E così misterioso! Essere in grado di portare quel gioco iconico in VR è un sogno che si avvera e non vedo l'ora di condividere il risultato con tutti", ha dichiarato il Game Director, Paul van der Meer.

The 7th Guest VR utilizza una video capture volumetrica con grafica 3D live-action. Con la storia originale scritta da Matthew J. Costello, The 7th Guest VR vedrà il ritorno dei personaggi del gioco originale più qualche altra apparizione a sorpresa, come promesso dagli sviluppatori. Nuovi enigmi e enigmi classici sono stati riprogettati per sfruttare appieno le possibilità tecnologiche della realtà virtuale. I numerosi enigmi della villa sono tutti collegati in modo alla storia principale e utilizzano elementi estetici riconoscibili per rendere omaggio all'originale. Gli ambienti sono realizzati in con immagini in alta risoluzione e illusioni ottiche basate sulla realtà virtuale.