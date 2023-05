'The art of travel', così DS reinventa il viaggio alla francese

Una 'mitica' piscina parigina trasformatasi in una destinazione glamour, i giardini di un castello sulla Loira, un vigneto di altissimo livello, un viaggio in mongolfiera, un resort esclusivo in Corsica. Esperienze esclusive che - se sommate - esprimono un'unica idea, quella dell' 'arte del viaggio alla francese', lontani dal turismo di massa e concentrati sull'eccellenza. E' un omaggio a una idea, prima ancora di uno spettacolo, il documentario 'The Art of Travel – Una reintepretazione francese', appena inserito nell'offerta di Prime Video.

A guidare gli spettatori fra le diverse esperienze - con uno spirito 'epicureo' - è il giornalista Seamus Kearney che lungo tutto il viaggio sfrutta le prestazioni e il bien-etre della DS7. Un Suv che incarna le ambizioni premium del marchio francese ma anche la sua visione su come reinventare il viaggio di domani. Un viaggio di alto livello in cui l'automobile, elettrificata, vuole continuare ad avere il suo posto in un ecosistema che si sarà evoluto per essere più tecnologico, più sostenibile, più personalizzato e più autentico.

Fra gli interlocutori di Kearney oltre a Therry Metroz, direttore del design del marchio, anche Béatrice Foucher, CEO di DS Automobiles che sottolinea come "il viaggio premium di domani sarà più autentico, più radicato e più lento. Sarà più personalizzato, modellato per il viaggiatore. Sarà più sostenibile, orientato all'ambiente, ma anche più high tech, integrato nell'era dei servizi. In DS stiamo reinventando questo viaggio, in un movimento di consapevolezza globale in cui le esperienze e gli incontri si rimettono al centro dei viaggi dedicati al divertimento". "Questa reinvenzione è guidata da DS Automobiles con l'arte francese del viaggio, caratterizzata da ospitalità, personalizzazione e sostenibilità.Questo documentario incarna la nostra visione di quest'arte di vivere, con un'anima in più” conclude la Foucher.