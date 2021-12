The Impulse x Barça: i calciatori del FC Barcelona discutono l'impulso della nuova generazione sul podcast Next Gen di CUPRA

MARTORELL, Spagna, 2 dicembre 2021 /PRNewswire/ -- Nel calcio, come nella vita, ci sono persone pronte a rivoluzionare tutto con il loro impulso. Sono i sognatori, la generazione futura, e sono qui per segnare una nuova era. Per discutere di questo aspetto, il FC Barcelona partecipa per la prima volta a un podcast con cinque dei suoi calciatori: si tratta del podcast Next Gen di CUPRA, due episodi speciali di The Impulse.

Nel primo episodio, Marc ter Stegen e Frenkie de Jong mostrano tutto il loro entusiasmo per migliorare come calciatori e come persone. Nel secondo podcast, Ansu Fati, Pedri ed Eric García discutono del ruolo della generazione futura nel calcio. Condotto da Cécilia Taieb, direttore delle comunicazioni globali di SEAT e CUPRA, il podcast Next Gen di CUPRA nasce dalla collaborazione con 433, una delle più grandi community sportive al mondo sui social media.

Gli episodi sono ora disponibili su Spotify, Apple podcast, Google podcast e Ivoox.

