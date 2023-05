The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom per Switch, l'ultimo trailer

Nintendo ha pubblicato l'ultimo trailer prima dell'uscita, prevista il 12 maggio, di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, nuovo attesissimo titolo per Switch che darà un seguito alle vicende di Zelda Breath of the Wild del 2017. Dopo un gameplay speciale con il director Eiji Aonuma, Nintendo ci mostra ora delle sequenze della trama e dei personaggi, rivelando un mondo profondamente diverso da quello affrontato nel gioco precedente. Anche il nemico, Ganon, appare nella forma evoluta che si vede in altri titoli della serie, e sembra faranno ritorno molti personaggi del gioco precedente. Recentemente Aonuma ha mostrato due caratteristiche del gioco che condizioneranno molto il gameplay: innanzi tutto, l'intero mondo di gioco è sovrastato da isole fluttuanti che è possibile visitare usando un nuovo potere di Link, che gli permette di riavvolgere il movimento degli oggetti. È stato mostrato come, salendo su un sasso precipitato da un'isola nel cielo, Link potesse risalire fin sopra e esplorarla. Un altro potere prevede la possibilità di combinare numerosi oggetti tra loro, ottenendo così arme e mezzi di trasporto semplicemente costruendoseli da soli.