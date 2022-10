The Nemesis porta il Lucca Comics nel metaverso

L’azienda fintech The Nemesis ha recentemente annunciato una partnership con gli organizzatori di Lucca Comics&Games, la prima fiera internazionale del fumetto, dell’animazione e dei videogiochi in Europa e seconda al mondo per importanza. L’edizione di quest’anno sarà caratterizzata dall’apertura alle tecnologie del Web3, e proprio per questo motivo The Nemesis svilupperà “Luccaverse”, un mondo virtuale in cui sarà ricostruita l’ambientazione del festival, permettendo così agli utenti di esplorarlo in ogni suo dettaglio e di accumulare premi di vario tipo.