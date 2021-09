The Padel Show 2021, lo sport scende in campo per il sociale e con un nuovo romanzo

L’evento "The Padel Show 2021 & Padelle in campo", che ha visto personaggi dello sport, dello spettacolo, politici e chef sfidarsi fra il campo di padel e i fornelli, ha avuto l’occasione di ospitare, presso lo storico Circolo Magistrati Corte dei Conti di Via del Foro Italico, la presentazione di “Acque formate”, nuovo libro di Riccardo La Cognata. Un nuovo ed avvincente romanzo -dopo i successi de “La Transazione” e “Il Senso del Tempo”- che, come raccontato dallo stesso autore, «è un thriller, puro e semplice, con al centro una caccia all’uomo ingannevole. L’inseguimento di una lepre, che serve da espediente per descrivere un piano diabolico e letale, come nella migliore tradizione del genere».

Al termine della presentazione e sempre all’interno di Padel Show 2021 Padelle in Campo - evento ideato da Eleo Nuccorini, presidente dell'associazione culturale Hubbinar, che ha come obiettivo quello di trattare tematiche come sport, cultura e cibo in maniera dinamica e aggregante creando eventi ad hoc – è seguito un momento di solidarietà dedicato all’Associazione Stella Selene, Onlus che si occupa di realizzare iniziative e progetti dedicati in favore della persona e dei bambini con disabilità e disagio. Il ricavato delle donazioni sarà utilizzato per permettere ai ragazzi nuove attività di golf terapia e vela terapia.

The Padel Show 2021 Padelle in Campo è stato realizzato in collaborazione e con il patrocinio di ARCS (Associazione Ristoranti Centro Storico), Regione Lazio, Fondazione Uni Verde, FIC (Federazione Italiana Cuochi), CONI e FIT (Federazione Italiana Tennis), promosso da Etnia Barcelona, Domiziani, Head, Silko, Cryo Tonic, Pentole Agnelli, Pasta Garofalo, Krocette, Acqua Mood, Cantine Silvestri.