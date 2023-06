The Trading Pit® e GBE Brokers stringono un'alleanza strategica per rivoluzionare il panorama del trading globale

LIECHTENSTEIN, Germania, 27 giugno 2023 /PRNewswire/ -- La principale società di prop trading multi-asset, The Trading Pit, e il broker di CFD, GBE Brokers, sono entusiasti di annunciare una partnership trasformativa progettata per reinventare l'ecosistema del trading globale e offrire un potenziale illimitato ai trader.

Questa nuova collaborazione rompe i confini fornendo un'ampia suite di strumenti di trading. I trader possono ora utilizzare una piattaforma versatile per navigare nei mercati e ottimizzare i loro investimenti. La partnership si avvale di oltre 400 asset negoziabili, tra cui Forex, indici, materie prime, metalli, obbligazioni, future, azioni, energie e criptovalute, offrendo una gamma completa di scelte per adattarsi a diversi stili di trading.

Fornendo un ambiente di trading eccezionale, The Trading Pit® e GBE Brokers si impegnano per il successo dei trader. La partnership include la popolare piattaforma MT4, celebrata per la sua interfaccia intuitiva e le potenti funzionalità. I trader possono beneficiare di spread a partire da 0 pips, il che riduce al minimo i costi di trading massimizzando al contempo il potenziale di profitto. L'esecuzione ultraveloce degli ordini della piattaforma consente ai trader di cogliere opportunità in tempo reale e stare al passo con la concorrenza. Inoltre, l'elevata liquidità garantisce un'esecuzione degli scambi senza soluzione di continuità anche in condizioni di mercato turbolente.

"Siamo incredibilmente entusiasti della nostra partnership con GBE Brokers", afferma Christoph Radecker, co-fondatore di The Trading Pit®. "Possiamo migliorare in modo significativo i nostri servizi allineandoci con un rispettato fornitore di CFD come GBE Brokers. Riteniamo che questa partnership integri perfettamente i nostri obiettivi e porterà un valore immenso ai nostri stimati clienti."

Unendo diverse soluzioni di trading, tecnologia avanzata, approfondimenti di mercato e solide misure di sicurezza, The Trading Pit® e GBE Brokers sono pronti a ridefinire l'esperienza globale del prop trading. La partnership presenta una proposta impareggiabile per i trader, fornendo loro gli strumenti per eccellere nel loro percorso di trading.

Informazioni su The Trading Pit®

The Trading Pit® è una pionieristica società di trading proprietario multi-asset impegnata a ridefinire gli standard di trading e investimento. Forniamo ai trader di talento in oltre 200 Paesi il capitale per avere successo e raggiungere la libertà finanziaria.

Informazioni sui broker GBE

GBE Brokers è un broker di CFD autorizzato e regolamentato con una solida esperienza nel settore bancario e dei mercati finanziari. Motivati dalla loro aspirazione a democratizzare il trading online per i privati, hanno incorporato con successo soluzioni creative e piattaforme user-friendly.

