Lucca Comics & Games presenta The Witcher 3: Wild Hunt - Music from the Continent, un concerto sinfonico dedicato al celebre videogioco di CD PROJEKT RED e alle sue espansioni che si terrà venerdì 28 ottobre alle 21:30 all'interno della Music & Comics Arena.

A condurre dal podio ci sarà un'ospite d'eccezione: Eímear Noone (foto di Kim Matthai Leland), autrice di 26 colonne sonore di film e videogames, tra cui "World of Warcraft". Eimear è stata la prima donna in assoluto a dirigere l’orchestra degli Academy Awards, e le sue musiche hanno raggiunto oltre 100 milioni di persone in quasi 15 anni.

I brani della colonna sonora originale saranno eseguiti dai musicisti dell'Orchestra Giovanile Italiana di Fiesole, accompagnata dalla band folk metal polacca Percival Schuttenbach. Si tratta di un evento unico, creato con il Teatro del Giglio di Lucca, in occasione del ventennale di CD PROJEKT RED, la popolare casa editrice polacca.

Saremo spettatori di una nuova mutazione: tutto infatti è partito dalla Saga di Geralt di Rivia, romanzi e racconti fantasy che si sono trasformati in un videogioco di successo planetario con CDPR, e poi in una serie tv ("The Witcher", appunto) grazie a Netflix per tornare a Lucca con rinnovate vesti e riproporre le stesse atmosfere anche grazie al linguaggio musicale. Questa è la magia di Lucca Comics & Games.

Il concerto affiancherà le musiche di "The Witcher 3" a brevi ed evocativi brani di Giacomo Puccini, che con il suo moderno linguaggio ha ispirato generazioni di compositori di musiche da film e videogioco e ispirerà anche il pubblico di Lucca Comics & Games.

BIGLIETTI

Platea Settore 1

Intero - 59,00 € + commissioni di vendita

Ridotto per i possessori biglietto/abbonamento LC&G 2022 - 36,00 € + commissioni di vendita

Platea Settore 2

Intero - 45,00 € + commissioni di vendita

Ridotto per i possessori biglietto/abbonamento LC&G 2022 - 29,00 € + commissioni di vendita

Tribuna non numerata

Intero - 30,00 € + commissioni di vendita

Ridotto per i possessori biglietto/abbonamento LC&G 2022 - 19,00 € + commissioni di vendita

È possibile acquistare i biglietti sui circuiti Vivaticket a partire da venerdì 7 ottobre alle 17.00.

FAQ

Per chi è valida la riduzione?

La riduzione è valida per i possessori di un biglietto giornaliero o di un abbonamento qualsiasi per Lucca Comics & Games 2022, indipendentemente dal giorno e dalla durata dell’abbonamento.

Come è possibile usufruire dello sconto?

Online al momento dell’acquisto seleziona “biglietto ridotto”, ti verrà richiesto il codice stampato sul biglietto o abbonamento di Lucca Comics & Games denominato CA (esempio ​CA: DASASD84334). Lo sconto è applicabile non prima delle 24 ore successive l’acquisto del biglietto o abbonamento del festival. Onsite in biglietteria basterà mostrare il proprio biglietto o abbonamento del festival precedentemente acquisito, ma sarà anche possibile procedere all’acquisto simultaneo dei due biglietti.

È possibile accedere alla Music & Comics Arena senza biglietto di Lucca Comics & Games?

Sì, per accedere al concerto serale "The Witcher III: Wild Hunt. Music of the Continent", sarà sufficiente aver acquistato lo specifico biglietto del concerto.