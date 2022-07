Themoirè chiude 2021 con vendite a 2 mln

Per il brand di borse green prospettiva di ulteriore incremento per 2022

Themoirè, brand di borse green e contemporary 100% Made in Milan fondato da Francesca Monaco e Salar Bicheranloo, chiude il 2021 con un incasso di due milioni di euro circa raddoppiando quello dell’anno precedente e con una prospettiva di un ulteriore incremento per il 2022. Il marchio allarga la sua proposta sia con nuovi modelli cross-body e top-handle (Feronia, Clori, Tia) sia ampliando la propria offerta merceologica con il lancio di due capsule per la spring summer 23 di scarpe e di gioielli, senza perdere di vista il proprio obiettivo principale.

Il goal finale di Themoirè resta quello di lavorare per un futuro migliore, offrendo una selezione di accessori responsabile, ecologica e in trend, realizzata con risorse non dannose per il pianeta, riciclate o riciclabili e offrendo un punto di vista positivo e propositivo legato all'ambiente oltre che alle persone. Il brand utilizza principalmente tessuti innovativi, materiali naturali, materiali riciclati e nappa Pu. Anche le fodere, il filo con cui sono cuciti i prodotti, le etichette e gli imballaggi seguono tutti una logica di responsabilità ambientale.

Alla base della filosofia del brand, la ferma convinzione che sostenere il cambiamento sia un dovere e che ogni piccolo passo positivo possa fare la differenza. Proprio per questo, in collaborazione con TreeNation, per ciascun articolo venduto è piantato un albero che contribuisce a far crescere la Themoirè Forest. In pochi anni la community di Themoiré è rapidamente cresciuta incontrando il favore di un pubblico che condivide questi stessi valori. L’Italia si conferma il primo mercato di riferimento ma il brand è sempre più apprezzato anche negli Stati Uniti dove è acquistabile, tra gli altri, da Neiman Marcus, Bergdorf Goodman, Saks Fifth Avenuee e Intermix, a cui si aggiungono nuovi mercati come India e Taiwan.