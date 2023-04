Thuram a Otto e mezzo: "L'Italia è molto più razzista di prima"

"In Europa tante persone vogliono normalizzare il razzismo. Dal mio punto di vista, l'Italia è molto più razzista di prima, perché non c'era questo governo. Se una persona dice 'non è cambiato niente'... Forse perché sei bianco". Sono le parole di Lilian Thuram, ex calciatore oggi impegnato con la sua fondazione.

"Per analizzare il razzismo, bisogna sapere da quale punto di vista si sta parlando. Io sono una persona nera, sicuramente dal mio punto di vista ci sono tante persone che vogliono normalizzare il razzismo. Come si fa? Non si dice apertamente", dice l'ex giocatore francese. "Si crea l'idea che ci siamo 'noi' e ci sono 'loro'. Basta analizzare le politiche in Europa: ogni volta che sentiamo che bisogna difendersi da persone" che vengono da "fuori, vuol dire che c'è un 'noi contro loro'. Si comincia a dire che loro non sono come noi, non hanno gli stessi nostri diritti e non contano. Le persone con un'ideologia razzista non dicono direttamente che bisogna odiare gli altri, sono persone intelligenti. A volte basta uno sguardo per capire. Se una persona dice non è cambiato niente, probabilmente è un bianco. Oggi le persone che possono subire il razzismo in Italia hanno molta più paura rispetto a prima".