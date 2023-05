Ti racconto la Toscana

La copertina grafica realizzata anche questo mese dall’illustratrice Margherita Caspani trae ispirazione dai bucolici paesaggi toscani, dalle verdi colline, dalle sue meravigliose città d’arte, Firenze, Siena, Pisa, mete imperdibili che vi riporteranno indietro nel tempo con le tradizioni millenarie, le ville antiche, l’arte e i tesori, per raccontarvi di un presente di turismo e profonda cultura enogastronomica.

Anche in Toscana infatti la tradizione culinaria affianca quella enologica. Tra ricette e storie di cucina (si ipotizza che proprio in Toscana sia nata la cucina francese con Caterina de’ Medici che sposa Enrico II di Valois) si fanno spazio grandi territori vitivinicoli: dal Chianti Classico a Montecucco, dalla storica denominazione di Carmignano fino a Montalcino con il suo celebre Brunello, nato grazie a Clemente Santi. E poi il Vino nobile di Montepulciano, Bolgheri con i suoi rinomati Supertuscans e la regina bianca, la Vernaccia, con il suo regno tra le torri di San Gimignano, e ancora i vini della costa toscana e la Maremma. Un grande patrimonio enologico di 11 denominazioni DOCG e l’indiscusso protagonista: il Sangiovese. Non può mancare un accenno al Vin Santo e la sua antica tradizione, maturato per lunghi anni in caratelli di legno.

Siete pronti a partire con noi?

Adnkronos - Vendemmi