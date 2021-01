Tifosi della Lazio a Formello, in centinaia per strada nonostante il Covid

Tra poche ore, Lazio e Roma scenderanno in campo allo Stadio Olimpico per il derby senza pubblico causa Covid ma i tifosi della Lazio si sono riversati a Formello per incitare la squadra. La tifoseria biancoceleste si è data appuntamento per far sentire la propria vicinanza ai protagonisti di questa sera che tra non molto lasceranno il centro sportivo in pullman per recarsi allo stadio. Centinaia di persone per strada, incuranti delle normative anti-Covid, macchine bloccate, bandiere e cori per caricare la squadra di Inzaghi.