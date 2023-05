Tifosi Samp contro Lotito, lancio di soldi finti

Tensione a Milano in occasione della riunione dell'assemblea di Lega Serie A: alcuni ultras della Sampdoria, una trentina circa, hanno protestato animatamente contro l'ex presiente Massimo Ferrero per la crisi societaria che ancora non trova soluzioni. La contestazione riguardava la Lega Serie A con la richiesta di prendere provvedimenti in seguito allo stop di 7 minuti in Sampdoria-Spezia a causa del lancio di fumogeni in campo. All'arrivo di Claudio Lotito il clima si è surriscaldato ulteriormente: il presidente biancoceleste è stato preso di mira dai supporter blucerchiati mentre entrava nell'hotel Gallia, sede della riunione.

"Non dite nulla su quello che stiamo passando per il tuo amico Ferrero?", hanno gridato al senatore, poi il lancio di decine di banconote finte da 500 euro come accaduto nei confronti di altri presidenti. I tifosi hanno poi distribuito un volantino di protesta "mirato ad alzare l'attenzione su quanto sta accadendo alla Samp" prendendo di mira soprattutto Ferrero, la famiglia Garrone, le istituzioni ma anche "Figc e Lega Calcio. Queste ultime, a nostro avviso, colpevoli di non aver fatto niente per evitare che la società blucerchiata si trovasse ad un passo dal fallimento".