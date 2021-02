Tiger Woods ricoverato in ospedale, grave incidente stradale

(Adnkronos)

Tiger Woods, 45 anni, ricoverato in ospedale dopo un grave incidente stradale in California, ella conte di Los Angeles. Woods, riferisce Tmz, si è ribaltato con la sua auto. I vigili del fuoco hanno dovuto tranciare le lamiere dell'auto per estrarre Woods dai rottami. La stella del golf è stata trasportata in ospedale in ambulanza. Non è chiaro cosa abbia provocato l'incidente.