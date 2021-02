(Adnkronos)

Tiger Woods "si sta riprendendo" ed "è di buon umore" dopo il grave incidente stradale di martedì scorso a Los Angeles. E' quanto si legge in un tweet sul suo account. Il famoso golfista è stato trasferito al Cedars-Sinai Medical Center e "si è sottoposto a nuove procedure mediche" che "stanno funzionando". Woods nell'incidente in cui si è ribaltato con la sua auto ha riportato ferire alle gambe. "Tiger e la sua famiglia vogliono ringraziare tutti voi per il meraviglioso supporto e i messaggi che hanno ricevuto negli ultimi giorni", si legge ancora.