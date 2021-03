TikTok, al via due nuove funzioni

Come parte dell’impegno preso "per promuovere il reciproco rispetto all’interno della sua community" TikTok annuncia l’introduzione di due nuove funzioni con l'obiettivo di stimolare un ambiente positivo, privo di molestie o atti di bullismo, in cui esprimersi liberamente. Una delle due funzioni, si legge nella newsroom della piattaforma, è 'Filtra Tutti i Commenti', con cui i Creator potranno decidere quali commenti mostrare sotto ai loro video. Se attivata, i commenti non saranno visibili a meno che l’utente non li approvi utilizzando il nuovo strumento di gestione.

La funzione si aggiunge alla serie di controlli già esistenti, che consentono agli utenti di filtrare lo spam e i commenti offensivi, oltre a specifiche parole chiave.

L'altra funzione è l’introduzione di un messaggio di avviso che invita a rivedere un commento potenzialmente inappropriato o scortese prima della sua pubblicazione. Tale messaggio ricorderà anche le Linee Guida della Community e permetterà di modificare quanto scritto prima di pubblicarlo.