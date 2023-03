TikTok, al via progetto Clover per sicurezza dati in Europa

Con il progetto Clover, TikTok creerà un'enclave europea autonoma per i dati degli utenti del Regno Unito e dei paesi dell'Unione europea con in più Islanda, Liechtestein e Norvegia (See). Il progetto introdurrà numerose nuove misure volte a rafforzare il sistema di protezione dei dati: a sottolinearlo una nota della piattaforma che fa capo alla cinese Bytedance.

Con l'obiettivo di garantire supervisione e controllo indipendenti, TikTok annuncia che nominerà come partner una terza parte europea specializzata in materia di sicurezza dei dati, che si occuperà della supervisione e del processo di audit sui controlli e la protezione dei dati, che ne monitorerà il flusso e fornirà verifiche indipendenti e reportistica sulle eventuali anomalie.

A complemento del data center europeo di Dublino annunciato lo scorso anno, oggi TikTok ha confermato i dettagli rispetto ai due nuovi siti: un secondo data center a Dublino e un terzo nella regione di Hamar in Norvegia. Quest’ultimo funzionerà utilizzando energia rinnovabile al 100%. TikTok ha già iniziato a conservare i dati degli utenti europei in Irlanda e proseguirà il processo nel 2023 e 2024. Una volta completato, i tre data center saranno i siti di conservazione per i dati degli utenti TikTok europei grazie a un investimento annuale totale pari a 1,2 miliardi di euro.

Un team interno di TikTok lavora al progetto Clover già dallo scorso anno e l'implementazione di queste misure innovative e all'avanguardia nel settore continuerà per tutto l'anno in corso e fino al 2024.

"Il progetto Clover consolida l’impegno che abbiamo assunto da tempo riguardo la sicurezza dei dati in Europa e contribuisce a far si che la nostra community europea, con ben 150 milioni di utenti, possa beneficiare di un sistema di protezione e sicurezza dei dati ai massimi livelli del settore", commenta Theo Bertram, Vice President, Government Relations e Public Policy di TikTok in Europa.

Con le misure del progetto Clover, TikTok "non solo è conforme allo standard di settore rispetto alla sicurezza dei dati in Europa ma si impegna per stabilirne uno completamente nuovo. La piattaforma porterà avanti l’impegno assunto da lungo tempo riguardo la strategia di data governance in Europa, basata su principi quali conservare localmente i dati degli utenti europei, minimizzare i flussi di dati al di fuori dell'Europa e limitare sempre più l’accesso dei dipendenti ai dati degli utenti" sottolinea la nota.